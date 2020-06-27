МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Последние пробы в водоемах Норильска не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед боновыми заграждениями, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.

"В течение суток превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений не зафиксированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 привлечены 473 человека и 235 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.