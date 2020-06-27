МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила проведение второго саммита государств ЕС для обсуждения антикризисного фонда Евросоюза, если не удастся согласовать позиции на саммите 17 июля.

"Хорошо, что мы наконец проведем личную встречу после такого перерыва. Невозможно вести такие большие переговоры в формате видеоконференций. Мы должны посмотреть, удастся ли достичь соглашения с первой попытки… Либо мы достигнем этого с первой попытки, либо понадобится вторая. В любом случае, мы должны работать так долго, как потребуется, пока не будет достигнут прогресс. До тех пор мы не можем позволить себе летний отдых. Европе срочно нужен этот план восстановления. Мы находимся в глубочайшем кризисе со времен Второй мировой войны", — заявила фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.

Еврокомиссия 27 мая представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, его объем составит 750 миллиардов евро. Они будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии — построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма в 750 миллиардов евро будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, погасить его предполагается к 2058 году, для чего потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС.

Теперь создание этого фонда должно быть утверждено странами сообщества в Совете ЕС и политическими партиями Евросоюза в Европарламенте. Чтобы гарантировать позитивную реакцию европейских политиков на эти предложения, Еврокомиссия, начиная с 28 мая, ежедневно проводит по 2-3 видеобрифинга с разъяснениями этой программы. На них еврокомиссары подробно рассказывают о планах по будущему распределению денег в подведомственных им секторах экономики и общественной жизни Евросоюза, если предложение Еврокомиссии будет одобрено.