МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Превысивший ожидания внутреннего рынка рост спроса на топливо в мае привел к тому, что производители отыграли сложившуюся ситуацию повышением цен на бензин почти на 12%, прокомментировал РИА Новости эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

Росстат в пятницу сообщил, что цены производителей на бензин в РФ в мае выросли на 11,9% по сравнению с апрелем, на дизтопливо — на 3,4%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей на бензин в РФ в мае упали на 10,7%, а на дизтопливо — на 9,5%. Потребительские же цены на бензин в РФ месяц к месяцу не изменились, на дизтопливо — снизились на 0,1%. В годовом выражении бензин для потребителей подорожал в мае на 1,4%, а дизтопливо — на 3%.

Как пояснил Чередниченко, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в течение марта-апреля объем московского трафика снизился в среднем на 80%. Но по мере поэтапного снятия ограничений в Московском регионе наблюдался его прирост относительно значений достигнутого "дна". Подобная ситуация поэтапно разворачивалась и в других регионах по мере снятия карантинных ограничений.

"Более того, начиная со второй половины мая текущего года спрос на топливо показал динамику, превышающую ожидания. Эту ситуацию производители "отыграли" ростом майских цен почти на 12% (говорить об этом факте, как о триггере инфляционного скачка, не приходится — с начала года цены производителей по наиболее популярным продуктам снизились на 7%). Прецедент в части роста цен производителей был спровоцирован ограничением импортных поставок топлива и действием демпфирующего механизма", — сказал эксперт.

При этом, отмечает Чередниченко, снижение цен производителей топлива в течение первого квартала при сохранении розничных цен позволило сформировать существенную разницу между ценой литра бензина у производителей — 17,22 рубля в среднем по стране — и средней ценой на розничном рынке (44,86 рубля).

"С точки зрения потребителя ситуация выглядит стабильной: рост розничных цен на самый популярный продукт — бензин АИ-95 — составил менее 1,3%. Однако продолжение действия "перекоса" в пользу потребителей (при сохранении динамики роста цен производителей) может ударить по розничным игрокам и вынудить их на повышение цен, превышающих целевые значения инфляции", — заключил он.