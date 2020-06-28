МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Молодые популярные блогеры и интернет-предприниматели смогут выйти из тени за счет того, что статус самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет, сказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян.

Президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам заявил, что с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых смогут вводить у себя все регионы РФ, при этом получить статус самозанятого можно будет не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом, по его оценке, смогут воспользоваться около 3 миллионов человек. Также начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"По нашим данным, в декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) — это были люди в возрасте 18-29 лет, то есть режим пользуется популярностью у молодых предпринимателей. Поэтому снижение возрастного порога до 16 лет выглядит закономерным. Возможно, это предложение выйти из тени молодым блогерам и другим интернет-предпринимателям", — прокомментировал Айрапетян.

Он отметил, что потенциал налога для самозанятых по выводу бизнеса из тени может быть разным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В период кризиса выросла доля россиян, допускающих неуплату налогов, а число граждан, не знающих, на какие цели государство расходует поступившие в бюджет налоговые платежи, согласно исследованию ЦСР "Налоги глазами россиян", увеличилось на 19%.

"Однако, когда экономика выйдет из кризисного состояния и окончательно восстановится спрос, отношение предпринимателей к налоговой дисциплине может вернуться в докризисное состояние, и тогда спрос на налог на самозанятых по стране может возрасти", — подчеркнул Айрапетян.

Налоговый режим для самозанятых дает гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов.

Остальные регионы РФ смогут запустить у себя этот режим с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно. "Сколько именно регионов этим воспользуются, сейчас сказать сложно. Однако с учетом того, что введение этого режима в первую очередь направлено на вывод из тени тех, кто сейчас не платит налоги как таковые, регионы могут быть заинтересованы в увеличении доходов бюджетов", — отметил Айрапетян.