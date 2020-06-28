МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Новая автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО начинает работать в России с воскресенья, она позволит собирать, обрабатывать и хранить информацию по обязательной "автогражданке", сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Данные в системе будут полностью доступны Банку России и федеральным органам исполнительной власти. А в ближайшие четыре года РСА планирует построить на основе АИС ОСАГО систему для сбора данных по всем видам страхования. Как отмечают в союзе, новая АИС имеет десятикратный потенциал роста производительности, чтобы поддержать расширение функционала в будущем.

Создание системы сбора данных по "автогражданке" обошлось союзу в 2 миллиарда рублей. Разработчиком стала компания EPAM, базу ИТ-инфраструктуры предоставила "Инфосистемы Джет". На создание этой инфраструктуры ушло шесть месяцев.

"Этим проектом мы создаем единую платформу, подключаясь к которой страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а Центральный банк РФ получит оперативный инструмент для контроля их работы", — отметил глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, система сделает взаимодействие участников страхового рынка более прозрачным.

Как отметили в союзе, предыдущая АИС ОСАГО перестала справляться с массивами информации. РСА объединяет 44 страховые компании, которые продают полисы "автогражданки" в России, контролирует соблюдение ими правил и обеспечивает взаимодействие. Кроме того, по закону союз обязан хранить все обращения и первичные документы в течение пяти лет – это миллионы файлов, которые вскоре превратятся в миллиарды, отмечают в РСА.

Ранее в июне зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор хочет поставить вопрос о том, кто должен вести базу ОСАГО. Среди возможных кандидатов он назвал сам Центральный банк, также это может быть какая-то организация при ЦБ. Юргенс выражал мнение, что АИС ОСАГО должна оставаться в ведении РСА.