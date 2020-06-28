МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону на "Талнахской обогатительной фабрике" в Норильске, говорится в сообщениях ведомств.

По данным МЧС, утечка неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища произошла в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

"В Красноярском крае следователи проверяют информацию о сбросе технологических отходов в тундровую зону 28 июня 2020 года. В следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне "Талнахской обогатительной фабрики" обнаружен несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как уточнили РИА Новости в Росприроднадзоре, на месте сброса работают сотрудники ведомства, проводятся замеры, информация о превышениях и нарушениях экологических норм проверяется.

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения водных объектов. "Прокурор выехал на место. Проводится проверка о загрязнении водных объектов в районе "Талнахской обогатительной фабрики", —, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук.