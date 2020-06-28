МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Диспетчер Заполярного филиала "Норникеля" принял меры по остановке слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике через границу отстойника, говорится в сообщении на сайте компании.

"Сегодня, 28 июня 2020 года, в 08:20, диспетчеру Заполярного филиала поступила информация, о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника. Приняты оперативные меры по остановке слива воды. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, по факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы.

"Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет", — говорится в сообщении компании.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская, несанкционированный сброс воды с водохранилища в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики велся в лес.

"Сброс воды с водохранилища на участок местности возле дамбы в лес. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе двух следователей следственного отдела по Норильску ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Запланировано проведение осмотра места происшествия, фиксация обстановки, изъятие образцов", — сказала представитель следствия.