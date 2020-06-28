МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, власти, несмотря на сложности, связанные с последствиями пандемии, ориентируются на инфляцию около 4%.

"Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%. И, скорее всего, где-то около 4% и будет", — рассказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%. При этом сейчас она равняется 3%, добавил президент.