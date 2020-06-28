Собянин: ничего ужасного после отмены ограничений в Москве не случилось
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за коронавируса не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что за последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и снижается количество госпитализированных, тяжелобольных на ИВЛ.
https://1prime.ru/state_regulation/20200628/831694411.html