МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Коэффициент напряженности на рынке труда по России в конце мая вырос до 184 человек на 100 вакансий, следует из материалов, представленных на Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений стороной правительства.

Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше в апреле по сравнению с мартом снизилась на 1,149 миллиона человек, или на 1,6%. Численность безработных выросла на 801 тысячу, или на 23%. В сравнении с апрелем 2019 года численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше также снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

"Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,2% от численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе (12,2%)", — говорится в документе.

Из него следует, что самый низкий уровень безработицы отмечен в Санкт-Петербурге, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне, Кабардино-Балкарии.

"Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на 100 вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости) в целом по Российской Федерации увеличился с 52 человек на 100 вакансий в конце мая 2019 года до 184 человек на 100 вакансий в конце мая 2020 года", — добавляется в документе.