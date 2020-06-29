МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Финансирование нацпроектов в следующие два года может сократиться в общей сложности на 140 миллиардов рублей по сравнению с последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные бюджетные проектировки Минфина РФ.

Корректировки финансирования связаны в том числе с переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы, отмечает газета. При этом нацпроект "Демография" затронут наиболее радикальные сокращения — в 2021-2022 годы с него планируют снять почти 150 миллиардов рублей (более 10% стоимости нацпроекта на указанный период). В Минфине сообщили, что ключевым фактором уменьшения финансирования этого нацпроекта стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.

По данным издания, по другим нацпроектам изменения относительно невелики, в некоторых наблюдается прирост. Так, на комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ в 2021-2022 годах планируется потратить на 13 миллиардов рублей больше, чем предполагается в нынешнем бюджете.

Изменения коснутся и нацпроекта по поддержке малого бизнеса — его финансирование могут сократить почти на 7 миллиардов рублей в связи с корректировкой планов по льготному кредитованию предпринимателей. Минэкономразвития отметило, что переброс средств по нацпроекту на 2020 год с 2021 года обусловлен необходимостью направить регионам деньги для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что данные корректировки — не окончательные: расходы могут дополнительно пересмотреть, когда будут изменены макропоказатели социально-экономического развития РФ. В первую очередь это касается трат, выраженных в иностранной валюте или подлежащих индексации, уточнили в министерстве.