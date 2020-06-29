МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Белгородский холдинг "Приосколье", один из крупнейших в России производителей мяса птицы, планирует продать часть бизнеса, пишет газета "Коммерсант".

Компания Unicorn Capital Advisers, выступающая финансовым консультантом холдинга по привлечению стратегического инвестора, сообщила изданию, что интерес к переговорам подтвердили несколько российских и зарубежных компаний. При этом говорить о структуре партнерства пока рано. Привлеченные средства "Приосколье" может направить на расширение бизнеса, отметили в Unicorn Capital Advisers.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией в "Приосколье", среди потенциальных инвесторов есть такие компании, как "Черкизово", "Русагро", а также тайская CP Foods. В "Черкизово" сообщили, что всегда готовы рассматривать предложения о сделках, отметив, что стратегия группы предполагает покупку всего актива, а не доли. Ранее "Черкизово" уже приобретало у "Приосколья" ряд активов, в том числе "Ровеньский бройлер" и "Алтайский бройлер".

В российском офисе CP Foods заявили, что компания интересуется активами в свиноводстве и птицеводстве в РФ, включая "Приосколье". Гендиректор "Русагро" Максим Басов не ответил на вопросы издания.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный оценил стоимость активов "Приосколья" примерно в 0,5-0,6 от выручки за 2019 год. Так, примерная стоимость всего бизнеса холдинга —19-23 миллиарда рублей. Сделка по привлечению стратегического инвестора может стать крупнейшей в отрасли с 2015 года, когда CP Foods приобрела птицефабрики "Северная" и "Войсковицы" за 680 миллионов долларов, отмечает издание.