МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая на уровне "A+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг второй по величине мировой экономики подтвержден на отметке "A-1".

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что Китай сохранит показатели роста ВВП выше среднего и улучшит свои бюджетные показатели в течение ближайших трех-четырех лет", — говорится в сообщении. В частности, агентство ожидает роста реального ВВП КНР на душу населения на уровне в среднем 5,5% ежегодно в 2021-2023 годах по мере восстановления экономики после шока от COVID-19.

"Рейтинги Китая отражают наш взгляд на программу реформ правительства, перспективы роста экономики и хорошие показатели платежного баланса. Мы сопоставляем эти сильные стороны с определенными факторами кредитного рейтинга, которые у КНР слабее, чем это характерно для стран с аналогичным рейтингом. Например, в Китае средний доход ниже, меньше прозрачность и более ограниченный поток информации", — пишет агентство.

S&P выделяет ряд факторов, которые оказывают давление на экономический рост Китая. К ним агентство относит пандемию COVID-19, напряженность в отношениях с США, сохраняющуюся необходимость "обуздать" финансовые риски и неопределенную глобальную экономическую ситуацию.

В том, что касается отношений с США, агентство не ожидает их нормализации в обозримом будущем. "Это, вероятно, означает, что китайский экспорт и инвестиции в производственный сектор (страны — ред.) могут расти незначительно в течение следующих нескольких лет", — считает агентство.