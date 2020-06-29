МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 0,9% против 0,6% в мае, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,6% против дефляции в 0,1% в мае.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали годовую инфляцию на уровне 0,6%, а месячную — на отметке 0,3%.