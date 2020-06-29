МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минпромторг в базовом сценарии ожидает сокращения промышленного производства в России в 2020 году из-за коронавируса и ограничительных мер на 5,2%, как и Минэкономразвития, а его восстановления до уровня прошлого года — в 2021 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По нашим оценкам, к физическим объемам (промпроизводства — ред.) 2019 года мы вернемся в 2021 году", — сказал министр в интервью газете "Ведомости"

В первом квартале по инерции удалось показать рост в обрабатывающей промышленности – на 2,6%, отметил он. Однако уже в апреле и мае, продолжил Мантуров, в полной мере сказалось влияние кризиса — началось снижение в производстве стройматериалов и металлургии в связи с остановкой строек и падением мировых цен на металлы, сократились поставки грузовых вагонов из-за сжатия грузопотока, сильно просели продажи и производство автомобилей. В итоге в апреле падение в обработке составило 10%, но уже в мае оно замедлилось до 7,2% к маю прошлого года, напомнил министр.

"В представленном Минэкономразвития социально-экономическом прогнозе, в базовом варианте, в 2020 году ожидается снижение промышленного производства примерно на 5,2%, обрабатывающей промышленности – на 2,8%. Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития", — заявил глава Минпромторга.

"Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее — на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах. То, по какому сценарию пойдем, будет зависеть от общеэкономической ситуации – в частности, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее поведение коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития", — пояснил Мантуров.