МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Борьба с безработицей в России является первоочередной задачей, на фоне пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных выросло с апреля в 3,5 раза, но взрывного роста удалось избежать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Наша первоочередная задача — это борьба с безработицей. С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать", — сказал Мишустин в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.

Согласно последним данным Росстата, в мае уровень безработицы составил 6,1% против 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Этот уровень по методологии Международной организации труда считается в процентах от общей численности рабочей силы в стране.

В ряде стран из-за COVID-19 наблюдался гораздо более резкий всплеск безработицы. В частности, в США она в апреле подскочила до 14,7% с мартовских 4,4%.

Надо сохранять контроль за ситуацией на рынке труда, чтобы при необходимости принимать оперативные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Крайне важно сохранять постоянный контроль над ситуацией, а если потребуется — оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки, будь то наемные работники или предприниматели — неважно", — сказал он.

Кроме того, премьер-министр РФ сообщил, что на рынок труда выходят порядка полутора миллиона выпускников высших и средних учебных заведений. Правительству нужно решить, как помочь молодым ребятам самореализоваться в непростых условиях конкуренции на рынке труда.

"По предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более полутора миллионов выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой. Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания", — сказал он.