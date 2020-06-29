МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Россия создаст резерв из 300 миллионов масок и нескольких миллионов защитных костюмов на сумму 15 миллиардов рублей на случай новых эпидемий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб. – около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов", — отметил Мантуров в интервью газете "Ведомости".

По словам министра, в настоящий момент российские предприятия производят около 9 миллионов масок в сутки, а к концу июля эта цифра достигнет 10 миллионов масок в сутки. Глава Минпромторга посоветовал бизнесу, планирующему начинать производство средств индивидуальной защиты, в частности масок, оценивать риски снижения спроса и иметь планы по диверсификации производства.

"Теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли (средств индивидуальной защиты, СИЗ — ред.), а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже "жмут". Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации", — сказал он.