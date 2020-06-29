МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз по спаду мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%, говорится в релизе агентства.

Fitch также уточняет, что это сохранение прогноза стало первым за год. В частности, агентство ожидает, что по итогам текущего года экономика США сократится на 5,6%, что соответствует прошлому прогнозу. Прогноз падения ВВП Великобритании ухудшен до 9%, с 6,3%, еврозоны — до 8% с 7%.

В то же время Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 4,9% с 5,1%. В 2022 году агентство ожидает роста мирового ВВП на 2,8%.

"Мировая экономика, похоже, достигла дна в апреле, вместе с тем (экономическая — ред.) активность начинает восстанавливаться… но есть риски,… связанные с новой волной вируса и новыми ограничениями, которые остаются высокими", — говорится в релизе агентства.

Кроме того, Fitch сохранило прогноз по ценам на нефть, ожидая их на уровне в 35 долларов за баррель в 2020 году и 45 долларов за баррель в 2021. В 2022 году агентство стоимость нефти, по прогнозу, составит 53 доллара за баррель.