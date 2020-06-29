МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год до 5,8% с предыдущей оценки в 5%, говорится в июньском прогнозе агентства Global Economic Outlook.

"Мы… ухудшили прогноз по России на 0,8 процентного пункта, так как ситуация вокруг коронавируса ухудшилась, поступающие данные показали ослабление и добыча нефти сократилась", — объясняет Fitch.

В 2021 году аналитики агентства ожидают роста российской экономики на 3,6%, а в 2022 году — на 2%. В мае агентство прогнозировало рост ВВП страны в 2021 году на 3%.

Согласно последнему публично озвученному Минэкономразвития прогнозу, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением коронавируса снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не приобрел статус официального. Согласно данным СМИ, прогноз дорабатывается.

По прогнозу Банка России, спад экономики по итогам текущего года составит 4-6%, однако в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8-4,8%.