БРЮССЕЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Совет ЕС принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине, говорится в распространенном заявлении ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года", — указывается в документе.

В Евросоюзе пояснили, что такое решение было принято "после последней оценки выполнения минских соглашений, проведенной в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года".

"Поскольку полная реализация (соглашений – ред.) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России", — отмечается в заявлении.