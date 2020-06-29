МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Общенациональный план восстановления экономики РФ предполагает возвращение РФ на траекторию устойчивого экономического роста с 2022 года, рост ВВП может составить около 3%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьер-министра РФ по ситуации на рынке труда.

"Общенациональным планом предусмотрено, что мы к четвертому кварталу 2021 года возвращаемся на среднегодовой размер ВВП 2019 года и тем самым задачу по восстановлению экономики выполняем", — сказал Решетников на совещании у премьер-министра по ситуации на рынке труда.

"С 2022 года мы возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста, имеем цифры роста в районе 3% (там колебания какие-то возможны, плюс-минус, это сейчас прогноз) за счет реализации того пакета, который предусмотрен общенациональным планом", — добавил он.

Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики РФ был направлен президенту России Владимиру Путину 19 июня.