МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. ВВП Нидерландов в первом квартале 2020 года сократился на 1,7%, что стало самым серьезным падением после первого квартала 2009 года, сообщил генеральный консул королевства в Санкт-Петербурге Лионель Вейр, говоря о последствиях пандемии COVID-19 для нидерландской экономики.

"Приведем несколько цифр, чтобы дать представление об экономических последствиях (кризиса, вызванного коронавирусом – ред.) для Нидерландов. Согласно первому и предварительному расчету Центрального статистического бюро Нидерландов, основанному на имеющихся в настоящее время данных, валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года сократился на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое серьезное падение после первого квартала 2009 года, когда ВВП упал на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом", — сказал генконсул изданию "Деловой Петербург".

Он отметил, что сокращение знаменует окончание 23 последовательных кварталов роста.

"Снижение ВВП в первом квартале в основном связано со снижением потребления домашними хозяйствами во время коронакризиса. В первом квартале жители Нидерландов потратили на 2,7% меньше средств, чем в четвертом квартале 2019 года. Это самый большой спад с начала серии в 1988 году. Государственное потребление сократилось на 1,4%, а инвестиции — на 1,1%. Наконец, экспорт и импорт товаров и услуг упали на 3% и 3,5% соответственно", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались. За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 50 223 человек, общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране составило 6107.