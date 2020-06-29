МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Минтранс РФ обратится в Минфин по вопросу применения нулевой ставки НДС на продажу речных круизов иностранцам, следует из сообщения Росморречфлота.

Росморречфлот сообщает, что руководитель ведомства Александр Пошивай провел в режиме видеоконференцсвязи при участии замминистра транспорта РФ Юрия Цветкова и представителей судоходного сообщества совещание по вопросам работы и поддержки водного транспорта в условиях пандемии.

"Обсуждалась реализация постановления правительства РФ… в части возврата акцизов на судовое топливо. Как отмечает отраслевой бизнес, длительная процедура возврата акцизов снижает конкурентоспособность российского флота. Принято решение повторно направить обращение в Минфин России относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, в том числе и в части применения нулевой ставки НДС на продажу путевок на речные круизы иностранным гражданам", — говорится в сообщении.

"В ходе совещания обсуждалась реализация постановления правительства… о части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение гражданских судов. По итогам состоявшегося рассмотрения ситуации Юрий Цветков дал поручение профильному департаменту Минтранса России совместно с Российской палатой судоходства подготовить соответствующее обращение в Минпромторг России", — добавляет Росморречфлот.

Также на совещании обсудили вопросы смены экипажей и получения санитарных свидетельств в условиях действующих санитарно-эпидемиологических ограничений. Росморречфлот со ссылкой на данные Российской палаты судоходства отмечает, что в настоящий момент около 400 тысяч моряков ждут замены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались. В России на фоне пандемии вводится ряд мер поддержки водного транспорта.