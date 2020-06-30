МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии связи 5G, однако хотел бы, чтобы вышки устанавливались на расстоянии от его дома, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на здоровье человека и окружающую среду. Такие опасения появляются не только в России – например, о вандализме в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G сообщали в Британии, Польше, Боливии и других странах. В субботу замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.

"Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни, 28% также не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на должном отдалении от их дома", — подсчитали авторы исследования.

Против технологии 5G выступили всего 9% респондентов, а 14% — решили, что пока рано делать какие-то выводы по данной теме и воздержались от ответа. В рамках исследования эксперты опросили в июне более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

В настоящее время ряд стран работает над этой технологией связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сеть 5G позволит обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей", развивать "умный город", "умное производство", "умный дом", беспилотный транспорт, дистанционную медицину, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.