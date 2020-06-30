ПЕКИН, 30 июн /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса вырос до 50,9 пункта против 50,6 в мае, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.

Показатель июня оказался лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных и средних предприятий составил 52,1 и 50,2 пункта, что на 0,5 и 1,4 пункта соответственно больше, чем в мае; а вот PMI малых предприятий составил 48,9 пункта, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9 пункта.

"В настоящий момент все ведомства во всех регионах в соответствии с планом и распоряжениями ЦК КПК и Госсовета КНР прикладывают все силы для преодоления негативного влияния эпидемии COVID-19. Тенденция в области комплексного восстановления экономической деятельности нашей страны продолжает улучшаться", — отметил в пояснительной записке эксперт статистического бюро Чжао Цинхэ.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства вырос на 0,7% по сравнению с маем и составил 53,9 пункта, индекс новых заказов вырос на 0,5 процентных пункта – до 51,4, что свидетельствует о росте спроса в промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов вырос на 0,3 процентных пункта – до 47,6, это указывает на то, что темпы сокращения запасов основных видов сырья промышленного сектора замедлились. Индекс занятости снизился на 0,3 процентных пункта по сравнению с маем и составил 49,1 пункта, это означает замедление роста набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в июне остался на уровне мая — 50,5 пункта, что означает некоторое ускорение сроков поставок сырья.