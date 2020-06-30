МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 1,7%, а в квартальном — на 2,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 1,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП Великобритании составлял 1,1% в годовом выражении и 0,5% — в квартальном.

Спад в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2020 года составил 2,3% против роста на 0,2% в четвертом, что стало самым большим квартальным падением с начала ведения статистики. Строительный сектор снизился на 1,7% после снижения на 0,7% кварталом ранее.