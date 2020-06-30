МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, сократила свою долю в "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае) до 50% плюс одна акция с 60,1%, следует из материалов "Акрона".

Доли изменились 29 июня. До этого "Акрон" напрямую владел 9,1% в ВКК, а также косвенно распоряжался 51%. После изменений прямая доля "Акрона" снизилась до нуля, косвенная доля составляет 50% плюс одна акция.