МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доходность пятилетних гособлигаций США вернулась к рекордному минимуму, зафиксированному 8 мая, на ожиданиях новых мер ФРС по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.40 мск доходность пятилетних US Treasuries росла на 2 базисных пункта – до 0,275%. Однако ранее в ходе торгов она упала до 0,2705%, что соответствует историческому минимуму, достигнутому 8 мая. В тот же день был достигнут минимум и по другим бумагам, с более коротким сроком — двухлетним. Данная ситуация была связана с ожиданиями того, что ФРС в конечном итоге может перейти к отрицательным процентным ставкам.

"Возвращение к рекордно низкому уровню доходности отражает ожидания того, что ФРС, уже снизив базовую учетную ставку до нуля, в конечном итоге примет меры по контролю над кривой доходности для облигаций со среднем сроком погашения, чтобы дополнительно поддержать экономику США", — поясняет агентство Блумберг.

Доходность пятилетнего госдолга США начала текущий год с отметки 1,71%. Достигнув рекордного минимума в мае, она восстановилась до 0,5% к началу июня, но затем снова стала падать на фоне обеспокоенности инвесторов ростом случаев заболевания коронавирусом.

"Между реальной экономикой и финансовыми рынками существует реальный разрыв. Вирусные новости в последнее время изменились к худшему, и мы, вероятно, увидим, что другие части кривой доходности будут снижаться и приблизятся к отрицательным", — приводит агентство мнение экономиста LH Meyer/Monetary Policy Analytics Дерека Танга (Derek Tang).

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в начале месяца сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор сохраняет базовую ставку на данному уровне после того, как дважды внепланово снизил ее в марте на фоне распространения коронавируса, который оказал на экономику существенное давление.