МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. США ужесточили экспортные ограничения на ввоз в Россию, Кита и Венесуэлу.

Соответствующий документ был опубликован Бюро промышленности и безопасности Минпромторга еще в апреле текущего года.

Вчера, 29 июня, документ вступил в силу.

Ограничения — это новые правила, которые касаются выдачи лицензий на экспорт в РФ, КНР и Венесуэлу товаров, которые могут использоваться в военных целях.

В частности, в списке перечислены десятки новых позиций из сфер приборо- и машиностроения, а также телекоммуникаций и программного обеспечения, технологий, в том числе космических (исключение составляют разработки, предназначенные для работы Международной космической станции). Еще под ограничения попадают сенсоры, лазеры и другое оборудование.

Теперь для вывоза такой техники в Россию, Китай или Венесуэлу потребуется особое разрешение властей Соединенных Штатов.

Такое решение американское ведомство обосновало Стратегией национальной безопасности страны. Согласно документу, Москва и Пекин "поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и военные продажи по всему региону".