МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Норильский никель" после аварии на ТЭЦ в Норильске потратит около 13,5 миллиарда рублей на укрепление защитных сооружений вокруг опасных объектов, сообщает компания.

"Норникель" разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 годы по повышению уровня безопасности, по укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. На эти нужды будет потрачено порядка 2,5 миллиарда рублей в 2020 году, на следующий год запланировано 11 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.