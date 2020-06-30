МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с обращением к россиянам во вторник, около 14.00.

Пресс-секретаря спросили журналисты, готовится ли обращение Путина к гражданам России и когда оно может произойти.

Песков ответил сначала, что в Кремле не исключают, что Путин "сегодня обратится".

"Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", — отметил Песков и добавил позднее, что "будет это ориентировочно ближе к двум часам дня".

Тему обращения президента пресс-секретарь не уточнил.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось, что, возможно, Путин выступит перед гражданами до 1 июля — дня голосования по Конституции РФ.