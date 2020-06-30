МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ситуацию в Норильске контролируют разные ведомства, перекосы в интересах "Норникеля", а не государства исключены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В разных ситуациях ситуацию контролируют эти разные ведомства… Это касается правоохранительных органов, если речь идет об экологических вопросах, этим занимаются наши экологические ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле контролируют ситуацию в Норильске.

На вопрос о том, не видит ли Кремль "перекоса" в пользу компании "Норникель", а не в пользу государства, Песков ответил отрицательно.

"Такие перекосы исключены", — уточнил Песков.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.