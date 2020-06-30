МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Украина планирует разместить 12-летние еврооблигации, номинированные в долларах, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, во вторник состоится конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Одновременно Министерство финансов Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении министерства, цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере 1035 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов, для евробондов с погашением в 2022 году — 1042,5 доллара за бумагу.

В настоящее время в обращении у Украины находятся евробонды-2021 на 1,409 миллиарда долларов, евробонды-2022 — на 1,384 миллиарда долларов.