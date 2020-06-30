МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны перед голосованием по поправкам к Конституции России.

Президент обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, который должен быть открыт во вторник. "Завтра, 1 июля — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — сказал президент в обращении к гражданам России от мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Он добавил, что обновленный текст главного российского документа вступит в силу только при одобрении граждан страны.

"Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", — заявил Путин в обращении к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам.

Президент призвал всех россиян проголосовать по Конституции. "Прошу каждого сказать свое слово, каждый голос важен", — сказал Путин.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал он в своем обращении.

Путин выразил уверенность в том, что каждый, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют.

"А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", — сказал он.

В случае поддержки россиянами поправок, они закрепят ценности как высшую гарантию, отметил глава государства.

"Уважаемые граждане России. Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой. чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали. гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи", — сказал Путин.