ПЕКИН, 30 июн – ПРАЙМ. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает агентство Синьхуа.

Закон был принят на завершившейся во вторник 20-й сессии Постоянного комитета ВСПНП 13-го созыва – высшего законодательного органа Китая.

ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга.

"Закон о защите национальной безопасности специального административного района Гонконга КНР" одобрен 30 июня 2020 года на 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, публикуется сейчас и вступает в силу с момента публикации", — говорится в тексте указа, опубликованного агентством Синьхуа.