МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Четыре крупнейших акционера золотодобывающей Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"), в том числе ставшая им в начале года группа ЮГК, не поддержали на годовом собрании прежний состав совета директоров, включая основателя и главного исполнительного директора Павла Масловского, говорится в сообщении компании. Теперь у Petropavlovsk временный совет директоров, а правление обратилось к властям Великобритании с просьбой провести расследование на предмет нарушений законодательства по M&A.

"Анализ голосования показывает, что против действующих членов совета директоров почти полностью проголосовали четыре группы акционеров: ГК "Южуралзолото" (ЮГК, 22,37%), Everest Alliance и Slevin (в совокупности 12,09%) и Fortiana Holdings (4,62%)", — говорится в сообщении. Не прошли голосование: Масловский, финансовый директор компании Данила Котляров и пять независимых директоров — Фиона Паулюс (должна была возглавить совет), главный независимый директор Гарри Кеньон-Слейни, Роберт Дженкинс, Дэмиен Хакетт и Тимоти Маккатчен.

В заявлении приводится мнение, что "результаты голосования были режиссированы ЮГК Константина Струкова и Николаем Люстигером, который в течение последних двух лет представлял объединенные интересы Everest и Slevin, – в ущерб надлежащему и эффективному управлению компанией и вопреки желанию независимого большинства акционеров". При этом утверждается, что Люстигер находился в тесном контакте со Струковым еще до того, как ЮГК приобрела долю в Petropavlovsk (в начале нынешнего года), и иногда пытался действовать совместно с ним для оказания влияния на компанию.

"В связи с этим правление попросило Комиссию по поглощениям расследовать, имела ли место группа сговора в нарушение 9-го правила Свода правил проведения поглощений Великобритании", — говорится в сообщении.

"Все наши действия исключительно в правовом поле и в интересах акционеров компании, а переговоры с акционерами были только о стратегическом развитии компании", — заявил РИА Новости вице-президент ЮГК Алексей Иванов.

По результатам голосования на годовом собрании в новый состав совета избраны лишь четыре человека: представитель ЮГК Максим Харин и три независимых неисполнительных директора — Катя Рэй, Джеймс Кэмерон и Шарлотта Филиппс.

Новое собрание акционеров должно быть созвано в течение трех месяцев, а до этого принято решение сформировать временный объединенный совет директоров, в который вошли новоизбранные директора, а также — в качестве временных членов — неисполнительный председатель совета директоров Питер Хамбро (является также сооснователем компании), Аля Самохвалова (назначенная до нового собрания исполнительным директором и CEO вместо Масловского) и еще два независимых директора — Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс. "Сразу после избрания нового совета на общем собрании временные директора уйдут в отставку", — подчеркивается в сообщении.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.