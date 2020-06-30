МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Зарплаты военных и сотрудников силовых структур в России повысят с 1 октября текущего 2020 года. Такое решение было принято правительством РФ.
Оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур вырастут в 1,03 раза, то есть, на 3%.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения коснутся как военнослужащих-контрактников, так и проходящих службу по призыву.
Помимо этого будут повышены оклады сотрудников различных правоохранительных и силовых учреждений:
- Нацгвардии,
- МВД,
- учреждений ФСИН,
- пожарных,
- сотрудников таможни
- сотрудников начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Напомним, что в прошлом 2019 году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены также в октябре, но на 4,3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200630/831704865.html