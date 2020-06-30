МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Зарплаты военных и сотрудников силовых структур в России повысят с 1 октября текущего 2020 года. Такое решение было принято правительством РФ.

Оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур вырастут в 1,03 раза, то есть, на 3%.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения коснутся как военнослужащих-контрактников, так и проходящих службу по призыву.

Помимо этого будут повышены оклады сотрудников различных правоохранительных и силовых учреждений:

Нацгвардии,



МВД,



учреждений ФСИН,



пожарных,

сотрудников таможни

сотрудников начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Напомним, что в прошлом 2019 году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены также в октябре, но на 4,3%.