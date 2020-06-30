МОСКВА, 30 июня — Dow Jones. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник сообщит законодателям, что возобновление экономической активности наряду с соответствующим ростом расходов и занятости этой весной наступили раньше, чем ожидали руководители центрального банка.

При этом, по его словам, стремление отменить ограничения на коммерческую деятельность несет другие риски, которые в последнее время проявились в росте числа заражений коронавирусом и госпитализаций во многих штатах юга и юго-запада страны.

"Мы вошли в новую важную фазу, причем сделали это раньше, чем ожидалось, — говорится в тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления в конгрессе во вторник. – В то время как рост экономической активности приветствуется, он также создает новые проблемы, особенно необходимость сдерживать распространение вируса".

Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин должны выступить перед членами Комитета палаты представителей по финансовым услугам в рамках ежеквартальных слушаний, которые предусмотрены одобренным конгрессом в марте законом о выделении пакета стимулирования на 2 трлн долларов, который также предусматривает выделение Министерству финансов выделило более 459 млрд долларов на покрытие убытков при осуществлении проводимых ФРС чрезвычайных программ кредитования.

ФРС запустила девять чрезвычайных программ кредитования, в том числе ориентированных на поддержку финансирования больших и малых компаний, городов и штатов, возможные убытки по которым в размере 195 млрд долларов покроет Министерство финансов.

"Мы твердо намерены применить эти программы, а также другие наши инструменты, чтобы сделать все возможное для обеспечения стабильности и обеспечения по возможности сильного восстановления, а также для ограничения продолжительного ущерба для экономики", — сказано в подготовленном для выступления Пауэлла тексте.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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