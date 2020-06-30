МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 16,634 миллиарда рублей при спросе в 133,873 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,25% от номинала, средневзвешенная цена — 99,3982% от номинала.

Ранее в среду министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 11,356 миллиарда рублей из предложенных 50 миллиардов рублей.