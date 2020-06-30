ЛОНДОН, 30 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Минфин Великобритании на следующей неделе представит план восстановления экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Правительство Великобритании разработало план восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и Джонсон во вторник обозначил основные направления программы, включающей в себя инвестиции во все сферы экономики, а также в социальную систему и здравоохранение. При этом ожидается, что детали программы будут представлены на следующей неделе министром финансов (канцлером) Риши Сунаком.

"На следующей неделе канцлер определит наш немедленный план поддержки экономики на первом этапе нашего восстановления", — сказал Джонсон.

В начале пандемии власти Британии выделили более 330 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку экономики. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.

Также сотрудникам, временно оставшимся без работы, до конца октября будут выплачивать компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.