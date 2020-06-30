МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Антироссийские санкции после пандемии коронавируса будут усиливаться, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Кику.

"В целом очевидно, что по завершении пика пандемии политика сдерживания России, равно как и Китая, путём применения рестриктивных мер, будет осуществляться более жёсткими методами", — сказал Кику в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".

Он пояснил, что пандемия ударила по идее коллективного Запада и показала неспособность США быть консолидирующим звеном в борьбе с возникшей угрозой. Кроме того, по его словам, триггером для усиления санкций против России являются предстоящие президентские выборы в США.

Замглавы департамента Минфина напомнил, что среди направлений противодействия санкциям — развитие расчетов в отличных от доллара валютах и нераскрытие информации.

"Ведётся кропотливая работа над тем, чтобы осуществить постепенный уход от расчетов в долларах США. Главное направление работы по крайней мере с нашими европейскими партнёрами- это переход на расчеты в евро, и в этой области есть позитивный эффект", — сказал Кику. "Евро может и должен заменить доллар не только при взаиморасчетах ЕС и России, но и с другими странами", — подчеркнул он.

Кику добавил, что ограничения в раскрытии информации являются вынужденной мерой в ответ на санкции. "Тем не менее, ограничения в раскрытии информации требуются не всем подсанкционным лицам, как это записано в действующем законодательстве, а только лицам, находящимся под экстерриториальными санкциями США. В этой связи департамент по контролю за внешними ограничениями, который я представляю, ведёт работу по изменению, или систематизации специальных положений законодательства в части раскрытия информации", — заключил он.