ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании выплатили 25,5 миллиарда фунтов стерлингов компенсаций зарплат сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения министерства финансов страны.

Компенсации по программе, действующей с марта, получили 9,3 миллиона человек. Самозанятые граждане в общей сложности получили компенсации на 7,7 миллиарда фунтов стерлингов по 2,6 миллиона поступивших заявок.

Компании малого бизнеса получили кредиты, гарантированные государством, на 29,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 1,5 миллиарда фунтов больше, чем неделей ранее. Крупный бизнес получил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в виде кредитов.

Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов на сотрудника в месяц. Программа будет действовать до октября.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.