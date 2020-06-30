МОСКВА, 30 июн — Dow Jones. Доллар США зеркально отражал колебания фондового рынка после падения в марте, но его перспективы, как и перспективы индекса S&P 500, могут оказаться довольно мрачными.

В разгар мартовского падения рынков доллар укрепился до самого высокого за три года уровня, тогда как индекс S&P 500 упал до самого низкого с декабря 2016 года уровня. С тех пор карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, ослабли, облигации выросли, а доллар – снизился.

Индекс доллара ICE, отражающий стоимость американской валюты против корзины из других валют, повысился с начала этого года на 1,3% после волатильного марта, когда индикатор колебался в диапазоне, составляющем 8 процентных пунктов.

В периоды отказа международных инвесторов от риска доллар имеет тенденцию к росту, и он, вероятно, останется барометром склонности участников рынка к риску в этом году, считают валютные стратеги-аналитики.

Однако неопределенность экономических перспектив США, как и другие внутренние факторы, вероятно, омрачат перспективы американской валюты. Инвесторы оценивают темпы роста числа новых случаев заражения коронавирусом в США, силу восстановления рынка труда страны, а также склонность потребителей к расходам, принимая во внимание грядущие президентские выборы.

"Считается, что самое плохое осталось позади", — сказал Атанасиос Вавакидис, главный валютный стратег-аналитик Bank of America Global Research.

"За последние пару недель акции то росли, то падали, торгуясь без четкого направления, как и доллар. На рынке стремятся определить это направление, затрудняясь при этом отдать предпочтение одному из двух факторов: улучшению экономических показателей или же росту числа инфицированных", — добавляет он.

Роль доллара как валюты, лежащей в основе большей части мировых торговых операций, а также его статус валюты-убежища наиболее выпукло проступили в период самой сильной волатильности на рынке в этом году.

В середине марта потребность в наличных средствах привела к росту доллара против других мировых валют, так как инвесторы избавлялись от облигаций, акций и даже золота. Премия за риск при покупке доллара против таких валют как евро и японская иена для иностранных инвесторов при этом выросла. Рынки, на которых компании получают краткосрочное финансирования для выплаты заработных плат и оплаты счетов поставщиков, также замерли.

"Как мы убедились еще раз, доллар является в действительности единственной мировой валютой фондирования", — отметил Крис Тернер, главный валютный стратег-аналитик ING Bank. "Когда рынок коммерческих бумаг обвалился, а он являлся своеобразным долларовым банкоматом, баланс рынка значительно изменился", — добавляет он.

Напряженность на рынках начала ослабевать после того, как Федеральная резервная система в середине марта объявила об открытии своп-линий для 14 центральных банков, запустив временную программу, в рамках которой было представлено кредитование в размере многих миллиардов долларов по почти нулевым процентным ставкам. В тоже время ФРС также предприняла ряд шагов для оживления рынков краткосрочного кредитования, в том числе рынка корпоративных векселей.

Эти меры, а также ожидания инвесторов, предполагавшие относительно быстрое восстановление экономики после окончания карантина, стали причиной ослабления доллара в последние недели.

По словам Тернера, в ING Bank ожидают снижения доллара на 5%-10% к концу 2020 года. Одной из причин этого падения, вероятно, станет повышенное стремление инвесторов к диверсификации портфелей не в пользу активов США.

Фондовые рынки вновь растут, и спекулятивные позиции трейдеров открыты в ожидании падения доллара и роста других валют, говорят аналитики ING Bank. Инвесторы вновь начали вкладывать капитал в развивающиеся рынки, такие как Индия, Китай и Россия, и это снизило спрос на доллар. В марте наблюдался сильный отток капитала из этих стран.

Снижение процентных ставок ФРС также поумерило привлекательность, которую высокая доходность придавала доллару в сравнении с другими основными мировыми валютами. Если странам за пределами США удастся избежать повторного введения режима изоляции в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, инвесторы начнут отдавать предпочтение экономикам с потенциалом к ускорению темпов роста, например, еврозоне, считает Тернер.

Внимание инвесторов приковано к результатам опросов общественного мнения, которые в настоящий момент свидетельствуют о популярности у избирателей оппонента президента США Дональда Трампа, Джо Байдена, который примет участие в ноябрьских выборах. Если Байден, который считается фигурой от демократов, займет менее агрессивную позицию по вопросам торговли, то это может повлечь за собой ускорение активности в пострадавших от торговой войны регионах мира, добавляет Тернер. И это также может спровоцировать ослабление доллара.

Если же темпы падения безработицы в США не будут столь стремительными, как ожидают инвесторы, или же число банкротств возрастет во 2-й половине года, то доллар может укрепиться, считает Джейн Фоули из Rabobank. По ее словам, доллар может укрепиться против евро на 2,6% к концу года.

Однако сейчас очень сложно оценивать перспективы доллара, учитывая многочисленные неизвестные, в том числе перспективы фондового рынка США, добавляет она.

"Сложно сказать, сохранятся ли привычные для нас пути и темпы", — сказала Фоули. Безусловно, доллар остается активом-убежищем, и процентные ставки в США остаются выше, чем в большинстве других развитых экономик. "Если продавать доллар, то что покупать взамен?" – спрашивает она.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ