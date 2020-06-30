ВАШИНГТОН, 30 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США разъяснило во вторник отмену преференциального режима в торговле с Гонконгом — по заявлению министерства, уже направляющиеся в Гонконг товары подлежат преференциальному режиму до 28 августа.

Министерство сообщило в релизе, что после 28 августа действующие лицензии истекут.

Об отмене режима наибольшего благоприятствования было объявлено в понедельник, одновременно США отказались от преференций в отношении Гонконга в продаже военного оборудования и товаров двойного назначения.

США заявляют, что новый закон КНР о национальной безопасности де-факто означает конец принципа "одна страна — две системы" и нарушает права жителей Гонконга и международные обязательства Пекина. КНР это отвергает и заявляет, что США вмешиваются в ее внутренние дела.