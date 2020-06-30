СУХУМ, 30 июн /ПРАЙМ/. Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка республики.

"Субординированный кредит был предоставлен сроком на десять лет в рамках исполнения соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита", — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года.

"В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 миллиона рублей в счет погашения кредита", — отметили на сайте.

Также за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 миллиона рублей.