НОВОСИБИРСК, 30 июн /ПРАЙМ/. Благодаря текущему экономическому кризису властям страны удалось снять "гнет" проверок с предпринимателей, и нужно сохранить такую практику, заявил в эфире Первого канала министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 18 марта по 31 декабря в России введен мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий.

"То, что благодаря этому кризису мы точно, действительно гнет с предпринимателей сняли и много где, кажется… что можно, в общем-то, и без этого, только надо это, что называется, быстрее столбить и делать практикой", — сказал Решетников.

Тем не менее, совсем проверки отменять нельзя, поэтому в этом отношении необходимо найти баланс, подчеркнул он.

"Наша задача, в том числе и в рамках общенационального плана восстановления, сделать вот эту вот временную практику постоянной, но это не значит, что "везде никаких проверок". Внимательно надо на все это посмотреть и дифференцировать. Вы же понимаете, что это качели? Как только ЧП происходит, все говорят: "Где были проверяющие?". Как только приходят проверяющие, говорят: "Зачем вы пришли, и так все нормально". Надо найти баланс, тут нет простых решений", — уточнил чиновник.