НОВОСИБИРСК, 30 июн /ПРАЙМ/. Далеко не все системообразующие предприятия РФ готовы брать на себя обязательства по отказу от выплаты дивидендов при получении льготного кредита на пополнение оборотных средств, но правительство не планирует смягчать этот критерий, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Чтобы получить такой кредит, компания должна соответствовать ряду критериев, один из них — снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, заемщик должен взять на себя обязательство не выплачивать дивиденды в течение периода субсидирования кредита (за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями правительства РФ).

"Вы знаете, что является ограничителем для предприятий — почему не очень охотно идут? А надо принять ограничения, что дивиденды не надо выплачивать и ограничить выплаты менеджменту. Далеко не все предприятия, оказывается, готовы. Всем хочется прийти за господдержкой, но и дивиденды как-то тоже выплатить, а то и то — не очень хорошо получается", — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что вопрос критерия по выручке можно обсуждать. "Но такие вещи как ограничения по дивидендам, — мы с этого никуда не двинемся. Мы считаем, что это правильно", — добавил Решетников.

По данным Минэкономразвития на 15 июня, кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 миллиардов рублей получили 107 системообразующих предприятий в РФ. На сегодняшний день в общем списке системообразующих 1335 предприятий.