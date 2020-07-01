МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Рост предельных максимальных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России с 1 июля составит в среднем 5%. Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2020 год.

ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.

Лидерами по росту тарифов станут Крым и Севастополь, для которых предельные максимумы вырастут на 7,8% и 5,8% по сравнению с предельными уровнями, которые действовали с 1 января 2020 года. В абсолютных цифрах тарифы там будут ниже средних по Южному федеральному округу, к которому относится полуостров. Поскольку тарифы в Крыму были значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, в 2016 году было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня.

Также в нескольких регионах применяется социальная норма, при котором определенный объем потребления электроэнергии рассчитывается по более низкому тарифу, все, что выше – по более высокому. Рост предельных максимальных тарифов в таких регионах в среднем составляет в пределах соцнормы 4,9%, сверх – 4,8%.

Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) может составить 6,3% в Чечне, 5,4% в Иркутской области, 5,29% в Кабардино-Балкарской республике. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9%, в Московской области — на 5%.