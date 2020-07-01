МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Капитал российских микрокредитных компаний (МКК) с 1 июля должен составлять не менее 1 миллиона рублей, такие поправки в законодательство вступают в силу в среду.

При этом в дальнейшем ежегодно этот капитал должен будет увеличиваться на 1 миллион рублей, пока к 1 июля 2024 года не достигнет 5 миллионов.

Кроме того, теперь не допускается внесение в уставный капитал микрофинансовой компании заемных средств и находящегося в залоге имущества. Также микрокредитные компании обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Председатель совета саморегулируемой организации "Мир" Эльман Мехтиев пояснил РИА Новости, что величина капитала – это вопрос не только устойчивости компаний, но и готовности владельцев рисковать им при выборе того, как вести бизнес, и рынок это понимает, а потому еще до вступления в силу нового требования компании начали сворачивать деятельность: в текущем году рынок покинуло уже 100 из них.

При этом, по оценке организации, накануне вступления новых требований в силу все еще не готовы исполнить их порядка 20% действующих микрокредитных компаний. "В основном это небольшие региональные МКК, поэтому в случае их ухода влияние на рынок в целом не будет критичным — совокупный объем портфелей у этих компаний небольшой", — указали в организации.

Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, с капиталом менее 70 миллионов рублей. А сумма основного долга заемщика перед такой организацией не может превышать 500 тысяч рублей.