МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Маркировка лекарственных препаратов становится обязательной в России с 1 июля, она позволит защитить население от фальсифицированных медикаментов, а также предоставит возможность гражданам проверять легальность препаратов с помощью мобильного приложения.

Маркировка Data Matrix выглядит как квадрат с белыми и черными квадратиками внутри. Код содержит данные о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Ее обязаны будут наносить на упаковку лекарства производители и импортеры.

Цифровой код поможет избежать контрафакта при дистанционной торговле лекарствами, считают оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Почти каждое третье лекарство, продающееся в интернете по всему миру, — контрафактное, приводит аналитические данные ЦРПТ.

"Маркировка позволяет определить место, откуда был выведен из оборота лекарственный препарат, и тем самым дает возможность правоохранительным органам применять санкции к недобросовестным участникам обращения", — пояснил директор по экономике здравоохранения компании "Р-Фарм" Александр Быков.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕКАРСТВО

Потребитель еще до покупки сможет сам проверить подлинность лекарств, отсканировав код на упаковке через мобильное приложение "Честный знак". Приложение сообщит, легальный перед покупателем товар или нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦРПТ.

Оборот лекарств без цифровых кодов с 1 июля будет запрещен, но это не значит, что все немаркированные медикаменты одномоментно исчезнут с прилавков.

"Немаркированные препараты, поступившие в обращение на рынке до этой даты и представленные на складах дистрибьюторов, в аптеках, будут беспрепятственно реализовываться до истечения срока годности", — рассказал гендиректор сети аптек "Ригла", которая входит в одну из крупнейших на российском рынке фармацевтических групп "Протек", Александр Филиппов.

Минздрав также может получить возможность в исключительных случаях разрешать ввоз и ввод в гражданский оборот немаркированных лекарств — производители должны будут обосновать причины. Регистрация в системе цифровой маркировки с 1 июля текущего года станет лицензионным требованием для производителей лекарств и медицинских учреждений.

ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ

Гендиректор сети аптек "Ригла" не ожидает роста цен на лекарства в связи с запуском маркировки. "За время подготовки к старту проекта мы не понесли значительных дополнительных затрат. Тем более мы не ожидаем их в дальнейшем, поэтому я уверен, что на стоимости лекарств для конечного потребителя внедрение маркировки не скажется", — сказал агентству Филиппов.

Оператор ЦРПТ оценивает готовность участников рынка к маркировке лекарств как высокую. Центр также не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита после 1 июля.

"Риски перебоев с поставками или дефицита из-за маркировки отсутствуют. Разработаны алгоритмы на случай технических сложностей на стороне участников оборота, например, отключения интернета в аптеке в момент продажи препарата – его все равно продадут пациенту", — рассказали РИА Новости в компании.

Плата за предоставление кодов для участников оборота товаров, подлежащих маркировке, составит 50 копеек за один код без учета НДС. Плата за предоставление кодов маркировки для лекарств дешевле 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), взиматься не будет.